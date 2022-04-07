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Строительство домов под ключ в Тюмени

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Форт
Проект "Форт 261"
Площадь
261 м2
Габариты
12х17
Комнат
6+
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 14 955 300 руб
Нова
Проект "Нова 104"
Площадь
104 м2
Габариты
8х8
Комнат
3
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 7 800 000 руб
Сияние
Проект "Сияние 73"
Площадь
73 м2
Габариты
10х10
Комнат
2
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 5 475 000 руб
Тоскана
Проект "Тоскана 134"
Площадь
134 м2
Габариты
10х9
Комнат
5
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 8 696 600 руб
Виллэдж
Проект "Виллэдж 103"
Площадь
103 м2
Габариты
10х9
Комнат
5
  • Тип дома: Каркасный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 7 725 000 руб
Павия
Проект "Павия 158"
Площадь
158 м2
Габариты
13х11
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 10 870 400 руб
Примула
Проект "Примула 173"
Площадь
173 м2
Габариты
17х17
Комнат
6
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 902 400 руб
Европейский
Проект "Европейский 208"
Площадь
208 м2
Габариты
13х9
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 918 400 руб
Бекли
Проект "Бекли 189"
Площадь
189 м2
Габариты
12х9
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 13 003 200 руб
Моно
Проект "Моно 168"
Площадь
168 м2
Габариты
15х7
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 558 400 руб
Бостон
Проект "Бостон 167"
Площадь
167 м2
Габариты
12х7
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 489 600 руб
Брик
Проект "Брик 304"
Площадь
304 м2
Габариты
15х13
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 17 419 200 руб
Леон
Проект "Леон 132"
Площадь
132 м2
Габариты
12х9
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 9 834 000 руб
Аркадия
Проект "Аркадия 259"
Площадь
259 м2
Габариты
9х17
Комнат
6
  • Тип дома: Кирпичный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 19 010 600 руб
Бэсфорд
Проект "Бэсфорд 311"
Площадь
311 м2
Габариты
18х14
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 17 820 300 руб
Патрисия
Проект "Патрисия 165"
Площадь
165 м2
Габариты
14х10
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 352 000 руб
Александра
Проект "Александра 310"
Площадь
310 м2
Габариты
13х14
Комнат
5
  • Тип дома: Каркасный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 15 500 000 руб
Кайл
Проект "Кайл 225"
Площадь
225 м2
Габариты
13х21
Комнат
5
  • Тип дома: Каркасный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 250 000 руб
Робин
Проект "Робин 135"
Площадь
135 м2
Габариты
13х11
Комнат
2
  • Тип дома: Каркасный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 8 761 500 руб
Креод
Проект "Креод 176"
Площадь
176 м2
Габариты
7х15
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 12 108 800 руб
Бадерим
Проект "Бадерим 195"
Площадь
195 м2
Габариты
15х13
Комнат
5
  • Тип дома: Комбинированный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 11 719 500 руб
Голоцена
Проект "Голоцена 200"
Площадь
200 м2
Габариты
16х9
Комнат
6
  • Тип дома: Кирпичный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 14 680 000 руб
Простор
Проект "Простор 124"
Площадь
124 м2
Габариты
11х13
Комнат
1
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 9 238 000 руб
Марина
Проект "Марина 193"
Площадь
193 м2
Габариты
13х13
Комнат
4
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 13 278 400 руб
Цетил
Проект "Цетил 70"
Площадь
70 м2
Габариты
7х5
Комнат
2
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 5 250 000 руб
Феодал
Проект "Феодал 179"
Площадь
179 м2
Габариты
11х9
Комнат
4
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 10 757 900 руб
Твист
Проект "Твист 122"
Площадь
122 м2
Габариты
8х11
Комнат
4
  • Тип дома: Брусовой
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 7 917 800 руб
Яхонт
Проект "Яхонт 129"
Площадь
129 м2
Габариты
11х8
Комнат
3
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 9 610 500 руб
Дубрава
Проект "Дубрава 176"
Площадь
176 м2
Габариты
11х12
Комнат
5
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 12 108 800 руб
Олива
Проект "Олива 80"
Площадь
80 м2
Габариты
11х9
Комнат
2
  • Тип дома: Газобетонный
  • Построим за: 3 месяца
Цена от 6 880 000 руб
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Это примерная стоимость строительства дома. Она может измениться в меньшую или большую сторону при детальных расчетах.

Почему стоит выбрать нашу компанию

company-seo
Астраханцев Петр Дмитриевич
Главный архитектор

Мы строим красивые, качественные дома с продуманными планировками по адекватной стоимости.

Назначьте встречу с архитектором. На встрече вы узнаете:

  1. Как правильный проект сэкономит вам до 500 000 рублей при строительстве
  2. Последние тенденции в архитектуре
  3. Поможем вам определиться с концепцией проекта
  4. Спланируем планировку, количество комнат, санузлов и т.п. для комфортной жизни вашей семьи
  5. Проконсультируем о стоимости, сроках и этапах строительства
Назначьте встречу с архитектором

    Как мы работаем?

    Получаем заявку и консультируем
    При необходимости выезжаем на участок для осмотра
    Проектируем дом, составляем смету на строительство
    Согласовываем смету и подписываем договор
    Начинаем работу согласно договору
    Отчитываемся по этапам работы и принимаем оплату поэтапно
    Завершаем работы и сдаем объект
    Счастливого новоселья

    Что вы получите, заказывая услуги у нас

    Продуманные проекты

    Спроектируем с нуля дом с отличной планировкой или доработаем любой понравившийся проект

    Понятную смету

    На каждый проект будет точная и понятная смета на возведение дома

    Зафиксированную стоимость

    Стоимость фиксируется в договоре и может меняться только при внесении изменений в проект уже в ходе строительства

    Лучшую цену

    Поставщики предоставляют огромные скидки на материалы. За счет этого мы можем предложить одни из самых доступных цен на рынке.

    Построим дом
    в любом стиле

    Заказать звонок
    Или звоните +7 958 408 93 97

    Вопросы и ответы

    • Вы сможете спроектировать любой дом?

      У нас большой опыт проектирования загородных домов. На нашем сайте в портфолио вы найдете сложные объекты в стиле хайтек, с большим процентом остекления, значительными консольными вылетами и другими элементами, присущими этой стилистике. Есть коттеджи в классическом стиле совершенно разной площади. Мы качественно сделаем проект дома вашей мечты. Даже если вы захотите спроектировать что-то с очень необычными архитектурными решениями, мы это сможем сделать, главное, чтобы желаемое совпадало с возможностями по строительству. Обратите внимание, что при заключении договора на возведение коттеджа — проект будет бесплатным.

      Смотреть все проекты.

    • Из чего складывается стоимость дома?

      Стоимость дома зависит от нескольких факторов.

      1. Используемых материалов в строительстве.
      2. Вида фундамента.
      3. Площади дома, схемой несущих конструкций, толщины стен каркаса, этажности.
      4. Наличия или отсутствия подвала, цокольного и мансардного этажей, а также балконов и террас.
      5. Материалов и сложности монтажа внешней отделки.
      6. Формы и материала кровли.
      7. Состава и сложности инженерного раздела.
    • С чего начинается строительство?

      Строительство дома начинается с проекта. У нас в каталоге большой выбор визуализаций с планировками и фото. Перед началом работы создается подробное техническое задание: определяется расположение дома на участке, стиль и размеры строения, согласовывается количество, типы и высоты этажей, площади помещений, определяются основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих стен и ограждающих конструкций, внутреннему инженерному обеспечению.
      Затем подписывается договор и мы начинаем работу по проектированию.
      После этого мы приступаем к возведению фундамента и коробки дома.

      По завершению, у нас можно заказать дизайн интерьера и ландшафтного участка, внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей — таким образом вы получите полностью готовый дом «под ключ».

    • Сколько времени занимает строительство загородного дома?

      Сроки строительства сильно зависят от используемых технологий, материалов и площади дома. Например, монтаж дома из древесины камерной сушки и по каркасной технологии происходит относительно быстро — за 2-4 месяца. Дома из газобетона требуют времени до года для осушения блоков (хотя коробку дома можно построить за 30-60 дней).

    • Актуальны ли цены у вас на сайте?

      Мы стараемся поддерживать актуальные цены, но рынок строительных материалов очень быстро меняется, поэтому итоговая цена на готовый дом может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

    • Какие гарантии вы даете?

      На свою работу мы даем гарантию 5 лет по договору. На используемые материалы гарантию дает производитель. На некоторые материалы производители дают бессрочную гарантию.

    • Как происходит оплата?

      Оплата при заказе наших услуг поэтапная. По проектированию домов мы работаем по полной предоплате. По строительству — оплата разбивается на этапы (фундамент, стены, крыша) и происходит за каждый этап отдельно, всю сумму за дом сразу вносить не обязательно.

    • В какое время года вы строите?

      Мы строим круглый год. Некоторые виды домов даже предпочтительнее строить зимой (деревянные дома из зимнего леса). Каменные дома тоже можно возводить в холодное время года не теряя качество, при использовании специальных строительных смесей. Как правило зимой строить даже выгоднее — цены на многие стройматериалы ниже, чем в сезон.

    • Есть ли у вас готовые дома на продажу?

      Да мы строим дома своими силами на продажу. Мы готовы показать построенные объекты. Наличие, характеристики и расположение домов уточняйте по телефону или закажите консультацию через форму на сайте.

    • Можно ли заказать строительство в кредит, ипотеку, рассрочку?

      Мы сотрудничаем со многими банками и можем построить дом в ипотеку или кредит. О рассрочке можно договориться индивидуально, так же у нас действуют системы скидок.

    • В каких регионах вы работаете?

      Мы работаем в Тюмени и по всей Тюменской области. Так-же у нас есть партнеры по всей России. Если вам нужно строительство в другом регионе — обратитесь к нам. Мы посоветуем надежную, проверенную компанию. Оставьте заявку и менеджер вам перезвонит с предложением.

    • Входит ли фундамент в стоимость дома на вашем сайте?

      Постройка фундамента не входит в стоимость комплектации т.к. заранее невозможно выбрать и выполнить расчет фундамента для всех типов почв, особенностей участка и конструктивных особенностей проектов.

    • Какие фундаменты вы обычно используете?

      Для разных типов домов используются разные типы фундамента:

      • Свайно-винтовой — для легких домов (каркас, дерево, каркасно-щитовые).
      • Свайно-забивной — для каркасных и деревянных домов, в зависимости от почвы.
      • УШП — для домов из газо-пеноблоков и в целом для средне-высокого ценового сегмента.
      • Ленточный — для всех типов домов (в том числе из камня) в зависимости от почвы.
      • Свайно-ростверковый — в зависимости от типа дома и грунта на участке.
    • Где размещается бригада?

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    Отзывы и фото наших работ
    Дом из газобетона 203 кв.м.
    Стоимость проекта
    5 926 000 руб
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    4 Месяца
    Дом из газобетонных блоков 122 кв.м.
    Стоимость проекта
    5 348 000 руб
    Сроки
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    Дом из газобетона 116 кв.м.
    Стоимость проекта
    4 515 000 руб
    Сроки
    4 Месяца
    Дом из газобетона площадью 161 кв.м.
    Стоимость проекта
    4 970 000 руб
    Сроки
    2 Месяца
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            Что будет после отправки заявки?
            Позвоним
            Зададим уточняющие вопросы
            Договоримя о встрече на участке или в офисе
            Приедем, проконсультируем, посчитаем предварительные цены и сроки
            Заказать

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