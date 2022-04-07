С чего начинается строительство?

Строительство дома начинается с проекта. У нас в каталоге большой выбор визуализаций с планировками и фото. Перед началом работы создается подробное техническое задание: определяется расположение дома на участке, стиль и размеры строения, согласовывается количество, типы и высоты этажей, площади помещений, определяются основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих стен и ограждающих конструкций, внутреннему инженерному обеспечению.

Затем подписывается договор и мы начинаем работу по проектированию.

После этого мы приступаем к возведению фундамента и коробки дома.

По завершению, у нас можно заказать дизайн интерьера и ландшафтного участка, внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей — таким образом вы получите полностью готовый дом «под ключ».