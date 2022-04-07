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Строительство домов под ключ в Тюмени
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Популярные проекты и цены
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Каркасный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Кирпичный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Каркасный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Каркасный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Каркасный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Комбинированный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Кирпичный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Брусовой
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
- Тип дома: Газобетонный
- Построим за: 3 месяца
Почему стоит выбрать нашу компанию
Мы строим красивые, качественные дома с продуманными планировками по адекватной стоимости.
Назначьте встречу с архитектором. На встрече вы узнаете:
- Как правильный проект сэкономит вам до 500 000 рублей при строительстве
- Последние тенденции в архитектуре
- Поможем вам определиться с концепцией проекта
- Спланируем планировку, количество комнат, санузлов и т.п. для комфортной жизни вашей семьи
- Проконсультируем о стоимости, сроках и этапах строительства
Как мы работаем?
Что вы получите, заказывая услуги у нас
Продуманные проекты
Спроектируем с нуля дом с отличной планировкой или доработаем любой понравившийся проект
Понятную смету
На каждый проект будет точная и понятная смета на возведение дома
Зафиксированную стоимость
Стоимость фиксируется в договоре и может меняться только при внесении изменений в проект уже в ходе строительства
Лучшую цену
Поставщики предоставляют огромные скидки на материалы. За счет этого мы можем предложить одни из самых доступных цен на рынке.
Построим дом
в любом стиле
Вопросы и ответы
- Вы сможете спроектировать любой дом?
У нас большой опыт проектирования загородных домов. На нашем сайте в портфолио вы найдете сложные объекты в стиле хайтек, с большим процентом остекления, значительными консольными вылетами и другими элементами, присущими этой стилистике. Есть коттеджи в классическом стиле совершенно разной площади. Мы качественно сделаем проект дома вашей мечты. Даже если вы захотите спроектировать что-то с очень необычными архитектурными решениями, мы это сможем сделать, главное, чтобы желаемое совпадало с возможностями по строительству. Обратите внимание, что при заключении договора на возведение коттеджа — проект будет бесплатным.
- Из чего складывается стоимость дома?
Стоимость дома зависит от нескольких факторов.
- Используемых материалов в строительстве.
- Вида фундамента.
- Площади дома, схемой несущих конструкций, толщины стен каркаса, этажности.
- Наличия или отсутствия подвала, цокольного и мансардного этажей, а также балконов и террас.
- Материалов и сложности монтажа внешней отделки.
- Формы и материала кровли.
- Состава и сложности инженерного раздела.
- С чего начинается строительство?
Строительство дома начинается с проекта. У нас в каталоге большой выбор визуализаций с планировками и фото. Перед началом работы создается подробное техническое задание: определяется расположение дома на участке, стиль и размеры строения, согласовывается количество, типы и высоты этажей, площади помещений, определяются основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих стен и ограждающих конструкций, внутреннему инженерному обеспечению.
Затем подписывается договор и мы начинаем работу по проектированию.
После этого мы приступаем к возведению фундамента и коробки дома.
По завершению, у нас можно заказать дизайн интерьера и ландшафтного участка, внутреннюю отделку, прокладку инженерных сетей — таким образом вы получите полностью готовый дом «под ключ».
- Сколько времени занимает строительство загородного дома?
Сроки строительства сильно зависят от используемых технологий, материалов и площади дома. Например, монтаж дома из древесины камерной сушки и по каркасной технологии происходит относительно быстро — за 2-4 месяца. Дома из газобетона требуют времени до года для осушения блоков (хотя коробку дома можно построить за 30-60 дней).
- Актуальны ли цены у вас на сайте?
Мы стараемся поддерживать актуальные цены, но рынок строительных материалов очень быстро меняется, поэтому итоговая цена на готовый дом может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
- Какие гарантии вы даете?
На свою работу мы даем гарантию 5 лет по договору. На используемые материалы гарантию дает производитель. На некоторые материалы производители дают бессрочную гарантию.
- Как происходит оплата?
Оплата при заказе наших услуг поэтапная. По проектированию домов мы работаем по полной предоплате. По строительству — оплата разбивается на этапы (фундамент, стены, крыша) и происходит за каждый этап отдельно, всю сумму за дом сразу вносить не обязательно.
- В какое время года вы строите?
Мы строим круглый год. Некоторые виды домов даже предпочтительнее строить зимой (деревянные дома из зимнего леса). Каменные дома тоже можно возводить в холодное время года не теряя качество, при использовании специальных строительных смесей. Как правило зимой строить даже выгоднее — цены на многие стройматериалы ниже, чем в сезон.
- Есть ли у вас готовые дома на продажу?
Да мы строим дома своими силами на продажу. Мы готовы показать построенные объекты. Наличие, характеристики и расположение домов уточняйте по телефону или закажите консультацию через форму на сайте.
- Можно ли заказать строительство в кредит, ипотеку, рассрочку?
Мы сотрудничаем со многими банками и можем построить дом в ипотеку или кредит. О рассрочке можно договориться индивидуально, так же у нас действуют системы скидок.
- В каких регионах вы работаете?
Мы работаем в Тюмени и по всей Тюменской области. Так-же у нас есть партнеры по всей России. Если вам нужно строительство в другом регионе — обратитесь к нам. Мы посоветуем надежную, проверенную компанию. Оставьте заявку и менеджер вам перезвонит с предложением.
- Входит ли фундамент в стоимость дома на вашем сайте?
Постройка фундамента не входит в стоимость комплектации т.к. заранее невозможно выбрать и выполнить расчет фундамента для всех типов почв, особенностей участка и конструктивных особенностей проектов.
- Какие фундаменты вы обычно используете?
Для разных типов домов используются разные типы фундамента:
- Свайно-винтовой — для легких домов (каркас, дерево, каркасно-щитовые).
- Свайно-забивной — для каркасных и деревянных домов, в зависимости от почвы.
- УШП — для домов из газо-пеноблоков и в целом для средне-высокого ценового сегмента.
- Ленточный — для всех типов домов (в том числе из камня) в зависимости от почвы.
- Свайно-ростверковый — в зависимости от типа дома и грунта на участке.
- Где размещается бригада?
Если работы необходимо вести далее 100 км от города